Москва, 22 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Для оценки решений, принимаемых правительством России, необходимо привлекать экспертов, не имеющих предубеждений. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«Сейчас появилось такое новое поколение экспертов, я бы сказал, которое лишено предубеждений. Это хорошо. Мне кажется, их нужно активнее привлекать к этой работе. Они не будут слепо, как иногда бывает, оглядываться на зарубежный опыт или смотреть на десятки лет назад, и способны трезво оценить преимущества или слабые стороны объективно того или иного решения. Соответственно, предложить наиболее эффективный подход», — сказал Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ.