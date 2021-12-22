Вашингтон, , 18:53 — REGNUM У США достаточно запасов лития, меди и других металлов для создания миллионов собственных электромобилей, однако политика президента Джо Байдена в отношении шахт может вынудить страну полагаться полностью на импорт и отложить усилия по электрификации автомобильного транспорта, сообщает 22 декабря Reuters.

Авто Avtoed.com

Перед США в 2022 году стоит дилемма. Американские политики требуют от предприятий производить электромобили. При этом Байден ранее в этом году дал понять, что предпочитает полагаться на союзников в вопросах производства электромобилей, что является частью стратегии, направленной на содействие защитникам окружающей среды.

Также Вашингтон дает путаные указания своей горнодобывающей промышленности. Так, служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США готова запретить работу на нескольких акрах земли на литиевом руднике компании ioneer в Неваде. В то же время министерство энергетики США решает вопрос о предоставлении компании кредита в размере более $300 млн на строительство шахты.

Чтобы решить проблему, Белому дому придется сделать выбор, который огорчит либо борцов за природу, либо отечественных производителей.

Ранее министр торговли Джина Раймондо сообщила, что США не смогут выполнить поставленную Джо Байденом задачу по широкому распространению электромобилей в стране без инвестиций в отечественное производство полупроводников. Спрос на компьютерные чипы уже обгоняет предложение, эта проблема усугубится с повсеместным внедрением электромобилей, которые нуждаются в большем количестве чипов на единицу. На этом фоне Раймондо призвала Конгресс одобрить акт о чипах (Chips Act), который санкционирует выделение $52 млрд на исследования и субсидии для производства полупроводников. Сенат США проголосовал за законопроект в июне, однако палата представителей до сих пор не утвердила его.

Напомним, администрация Байдена заявила, что половину продаваемых в США автомобилей к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды.