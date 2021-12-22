Аткарский район, Саратовская область, 22 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Аткарском районе Саратовской области устанавливают обстоятельства, при которых двое малолетних детей оказались в овраге. По данным следственного управления СКР по Саратовской области, один ребенок умер.

Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Дети наедине с жестоким миром

Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района обнаружили двоих детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. Девочку, 2016 года рождения госпитализировали.

Следователи собирают информацию о семье, где воспитывались дети, выясняют причины случившегося.

В регионе существенно похолодало. Сегодня днем температура воздуха была около минус 15 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 52-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании своей дочери, а также в незаконном приобретении, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Суд приговорил мужчину к 17-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

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