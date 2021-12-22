Нью-Дели, , 16:53 — REGNUM Индия начала развертывание первых дивизионов ПВО, состоящих из закупленных в России комплексов С-400 «Триумф», сообщает 21 декабря индийский телеканал Republic TV со ссылкой на издание Hindustan Times.

По утверждению телеканала, новые комплексы, полученные из России, отправились в штат Пенджаб, где из них сформируют первый полк.

Отмечено, что позднее российские комплексы ПВО также будут развёрнуты в районе демаркационной линии между Индией и Китаем.

В то же время газета Hindustan Times сообщает, что «ВВС Индии во вторник развернули первый дивизион ПВО С-400 в Пенджабе, чтобы укрепить свою оборону против Пакистана и Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Россия и Индия подписали контракт на приобретение пяти полковых комплектов С-400 на общую сумму $5,43 млрд. В ноябре 2021 года было заявлено о начале поставок первой партии этих систем ПВО.

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