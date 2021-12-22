Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Любители бега и активного времяпрепровождения примут участие в традиционном для Петербурга пятом забеге Дедов Морозов, который состоится в последнее воскресенье уходящего 2021 года на Дворцовой площади. Об этом 22 декабря сообщил основатель и руководитель проекта Айдар Нуриев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Забег дедов-морозов в Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Нуриева, забег Дедов Морозов состоится вечером воскресенья, 26 декабря. Перед началом участники марафона разомнутся у стен Главного Штаба, после чего отправятся в забег по маршрутам 2,5 км и 5 км.

«Отличительной чертой забега станет благотворительная составляющая. Каждый участник сможет не просто надеть на себя костюм Деда Мороза и пробежать дистанцию, а воплотить детскую мечту. На Большой Морской улице, которая является зоной построения участников забега, будет установлена елка с новогодними пожеланиями и письмами Деду Морозу от подопечных благотворительного фонда «С любовью в сердце», — рассказ Нуриев.

Отправной точкой забега, который начнется в 17:00 мск, станет арка Главного Штаба. Сначала Деды Морозы оббегут с красной лентой в руках главную новогоднюю красавицу — живую ель на Дворцовой площади, после чего отправятся по Миллионной улице, через Аптекарский переулок, далее по набережной реки Мойки и вернутся на исходную позицию.

Заметим, что дистанция 2,5 км рассчитана для бегунов, которые просто хотят принять участие в благотворительном забеге. Как заверил организатор мероприятия, это расстояние необязательно пробежать, его достаточно преодолеть. А вот дистанцию 5 км (два раза повторить маршрут в 2,5 км) смогут горожане, которые увлекаются спортом и хотят соревноваться. Им будут выданы специальные трекеры, которые отследят скорость и время, за которое пройдено расстояние. Самые быстрые по итогам получат ценные призы.

«Главное условие забега — праздничный костюм Деда Мороза красного, синего или белого цвета», — пояснил спикер.

Отметим, что участие в забеге платное. Стоимость входного билета на любую дистанцию, но без стартового номера — 350 рублей, со стартовым номером с чипом «Хронометража» — 450 рублей. Есть тариф «премиум», где участникам выдадут костюм Деда Мороза, но без стартового номера — 600 рублей, «премиум-спортивный» — 700 рублей. Командам в десять человек, решившим пробежать 5 км «стандарт» — 4 тыс. рублей, а «премиум» — 6,5 тыс. рублей.

Кроме того, из-за пандемии, в забеге смогут участвовать лишь владельцы сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде не позднее, чем полгода назад.