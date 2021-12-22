Оренбург, 22 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Оренбурге удалось раскрыть убийство, совершённое ещё в 1993 году. Подозреваемым оказался 49-летний гражданин, сообщает областное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Тело 42-летнего гражданина было найдено утром 5 ноября 1993 года в в овраге. 22 декабря 2021-го в результате следственных действий при взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска полиции подозреваемый был задержан. Ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства.

По данным следствия, убийство было совершено ломом. После этого нападавший переместил тело потерпевшего в овраг. Следователи продолжают выяснять обстоятельства совершения преступления.