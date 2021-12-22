Липецк, , 16:48 — REGNUM В Липецкой области подвели итоги конкурса «Юный изобретатель Липецкой области 2021». Победителями стали школьники из Липецка, Лебедянского и Воловского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области 22 декабря.

Названы победители конкурса «Юный изобретатель Липецкой области 2021» Пресс-служба администрации Липецкой области

Первое место досталось воспитанникам Центра молодежного инновационного творчества «Новатор» за спайщик филамента (пластика для 3D-принтеров), а также ученику 59-й липецкой школы, который вместе с группой учителей начальных классов разработал модель складного стола-парты. Второе место заняла команда школьников из Воловского района, которая создала машину для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Третье место заняли школьники из Лебедянского района за сминатель пластиковых бутылок.

«Широкие возможности для занятий техническим творчеством и наукой дает юным липчанам разветвленная система дополнительного образования, созданная в нашем регионе. Это способствует ранней профориентации школьников, помогает как можно шире раскрыть их потенциал и помочь самореализации детей и молодежи в выбранном направлении», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс инициирован региональным отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое возглавляет заведующий кафедрой технологии и технического творчества института естественных, математических и технических наук ЛГПУ, профессор Вячеслав Тигров. По его инициативе в области реализуется региональный проект «Дети-новаторы Липецкой области», цель которого вовлечь как можно больше школьников в изобретательство, а в итоге — добиться применения их изобретений в производстве. С 2007 года школьники создали около 700 рацпредложений и творческих решений.