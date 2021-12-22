Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Ростовчане обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему жителей микрорайона Темерник. Горожане сетуют, что их дома окружили торговые ларьки, часть которых установлена прямо на газоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос ларьков в Москве

«Мы живые люди и хотим жить нормально. Нас эта торговля душит со всех сторон», — отметила одна из активисток (видеообращение публикует интернет-издание «Блокнот Ростов»).

Многочисленные обращения к властям результатов не принесли, говорят жильцы многоквартирных домов. Люди страдают от постоянного шума и мусора. Ростовчане хотят, чтобы в микрорайоне был наведён порядок: убрали ларьки с газонов и благоустроили общественное пространство.