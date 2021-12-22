Москва, 22 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Студия Birchpunk опубликовала на своём YouTube-канале продолжение ролика о российской кибербольнице. Ролик доступен для просмотра с 22 декабря.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

В предыдущей серии врачи «астероидской больницы» с помощью нанотехнологий уменьшились и проникли в организм больного. После спасения пациента медики запели: «Чёрный коптер, что ты вьёшься над моею головой». Пользователи Сети похвалили создателей видео за их работу.

«Ё-моё, ребята, ну какие же вы молодцы! Юмор, сюжет, игра актёров, пасхалки вообще отпад! Браво! БРАВО!» — прокомментировал пользователь с ником «Дядька Джин».

«По-моему, нету ни одного видео вашего полноценного, куда бы я лайк не поставил. Как всегда здорово. Жду с нетерпением новых серий!» — пишет Константин Калинин.

«Я сам врач, и как приятно видеть, что наконец-то дефибриллятор использовался для восстановления ритма, а не для сердечной реанимации. Ролик супер», — оценил пользователь Myrzilka2995.

ИА REGNUM напоминает, что студия birchpunk получила известность после выхода ролика о русской кибердеревне. Режиссёром и автором сценария короткометражных видео о России будущего выступает Сергей Васильев.