Афины , 22 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис поговорил по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщает AMNA 22 декабря.

Mil.ru Россия и Греция

Стороны обсудили Совместный план действий Греция-Россия на 2022−2024 годы.

В ходе беседы Мицотакис и Мишустин говорили о продолжении двустороннего сотрудничества на основе Плана, принятого премьер-министром Греции и Президентом Российской Федерации, с особым акцентом на области энергетики и туризма.

После встречи президента РФ Владимира Путина и Мицотакиса, состоявшейся в Сочи 8 декабря, в Греции выразили надежу на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Россией. Пресс-секретарь правительства Греции Янис Эконому отметил, что Греция нацелена на укрепление сотрудничества с Россией в таких секторах, как туризм, инвестиции, содействие экономическому сотрудничеству и энергетика.