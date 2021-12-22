Самара, 22 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 22 декабря издание «РБ Спорт» сообщило, что 26-летний форвард самарских «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Иван Сергеев входит в сферу трансферных интересов «Локомотива». Также сообщается, что московский клуб готов заплатить за переход нападающего 3 миллиона евро (180 миллионов рублей).

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

По итогам первой половины сезона 2021/22 Тинькофф Российской Премьер-лиги Иван Сергеев был включен в символическую сборную лучших игроков по версии «Матч Премьер».

В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в восемнадцати турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.