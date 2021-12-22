Мишкинский район, Курганская область, 22 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Курганской области жительница Мишкинского района признана виновной в истязании своих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Установлено, что в 2020—2021 годах осужденная неоднократно причиняла физические и психические страдания трём своим малолетним детям.

Приговором суда женщине по п.п. «а, г» ч.2 статьи 117 УК РФ («Истязание») назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Дети из семьи изъяты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае от истощения умер ребёнок четырёх лет.