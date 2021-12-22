Афины , 22 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Греции состоялось онлайн-совещание под председательством министра по климатическим кризисам и гражданской защите Христоса Стильянидиса с участием представителей 13 регионов Греции для лучшей координации в преддверии зимнего периода. Об этом сообщает AMNA 22 декабря.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Зима

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся лучшей подготовки и координации действий в отношении возможных проблем, которые могут возникнуть в результате сильных снегопадов и заморозков в дорожной сети в преддверии зимы, в соответствии с Общим планом по удовлетворению чрезвычайных потребностей и немедленному устранению последствий снегопада и мороза с кодовым названием «Север».

Стильянидис сказал, что реакция на проблемы, возникшие во время недавних плохих погодных условий в стране, была эффективной. Со своей стороны, другие участники заверили, что все необходимые приготовления в преддверии зимнего периода были сделаны.