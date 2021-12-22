Подгорица, 22 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Авиакомпания Ukraine International Airlines летом 2022 года откроет регулярные сезонные рейсы из Киева в Тиват, Сплит и Пулу. Ранее авиакомпания обслуживала все три города на основе сезонных чартерных рейсов, напоминает портал ExYu Aviation.

Basel.aero Самолет

Рейсы из Киева в Тиват начнутся 2 июня и будут выполняться четыре раза в неделю, до конца сезона 2 октября. Полеты в Сплит начнутся 8 июня и будут выполняться три раза в неделю до 28 сентября, а рейсы в Пулу будут выполняться с 11 июня по 28 сентября два раза в неделю.