Москва, 22 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Москве продолжается рост числа самозанятых. Об этом 22 декабря заявила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова во время своего доклада в Московской городской думе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Этот специальный налоговый режим был введён в столице в 2019 году, и по итогам первого года его применения в бюджет поступило 500 млн рублей. А в качестве самозанятых у нас Москве было зарегистрировано 200 тысяч человек», — сказала Зяббарова.

По её словам, в «пандемийном» 2020 году в Москве произошло увеличение численности самозанятых в два с половиной раза. По итогам 2020 года в столице было зарегистрировано в этом статусе почти 500 тыс. человек, которые перечислили в бюджет города 1,2 млрд рублей налогов.

«И мы видим дальнейшую положительную динамику. И в текущем 2021 году по итогам 11 месяцев текущего года количество самозанятых увеличилось еще на 60%, и поступления тоже увеличиваются адекватным образом», — добавила глава столичного департамента финансов.