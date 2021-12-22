Афины , 22 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Жителям Греции предоставят два бесплатных теста на коронавирус, которые можно сделать самостоятельно, передает AMNA 22 декабря.

Флаг Греции

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Система записи на получение тестов гражданами старше пяти лет независимо от того, были они вакцинированы или нет, открылась в среду, 22 декабря. Фармацевты должны установить личность гражданина, прежде чем выдавать ему тест, и проверить его номер социального страхования, а не идентифицировать его по имени.

Важность самостоятельного тестирования на коронавирус подчеркнул премьер-министр Кирьякос Мицотакис, объяснив, что это одна из мер, которая позволит контролировать эпидеомиологическую обстановку в стране во время сезона праздников и отпусков.