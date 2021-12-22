Дубна, Московская область, 22 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Российская компания «Кронштадт» открыла в подмосковном городе Дубна центр по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 22 декабря пресс-служба компании.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

На предприятии будут производиться крупноразмерные БПЛА как самолётного, так и вертолётного типов.

Строительство предприятия было начато в апреле 2021 года.

Это первый авиазавод, построенный в России со времён разрушения СССР.

Центр представляет собой единую промышленную площадку общей площадью более 50 гектаров, где расположены основные производственные цеха АО «Кронштадт» и входящего в структуру компании «Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова» (ДМЗ).

В данный момент на предприятии с более чем 400 позиций сборочной и формообразующей оснастки и оборудования, ведутся пуско-наладочные работы.

Уточняется, что на мощностях ДМЗ будут изготавливаться наземные пункты управления комплексов БПЛА вертолётного и самолётного типов.

В компании «Кронштадт» подчеркнули, что новый Центр включает в себя более 1,5 тыс. рабочих мест.