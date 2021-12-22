Ижевск, , 16:36 — REGNUM В 2021 году из Удмуртии в другие регионы России направлено 27,66 тыс. рождественских деревьев. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Елка manfredrichter

Новогодние ёлки в сопровождении 44 карантинных сертификатов отправили в Краснодарский край, Ростовскую, Ленинградскую, Московскую, Астраханскую и Оренбургскую области, а также в Татарию, Крым и Адыгею.

В составе партий хвойные деревья — ель и сосна.

Накануне 600 елей и сосен отправились из Завьяловского района в Ижевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении отмечали, что в преддверии Нового года хвойные деревья отправляются из Удмуртии традиционно. Все отправленные партии соответствуют правилам и нормам карантина растений, карантинные организмы не выявлены.

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