Сыктывкар, , 16:35 — REGNUM За последние сутки в Коми ковид был подтвержден у 211 пациентов, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 63 случая и Ухте — 41. Под медицинским наблюдением находятся 5 117 человек.

Официально в республике подтверждено 2 536 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, пять из них были зарегистрированы накануне, 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми заявил, что республика не успеет обеспечить коллективный иммунитет к ковиду к чемпионату мира по бенди, который должен состояться в Сыктывкаре.