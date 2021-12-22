Пенза, 22 декабря 2021, 16:37 — REGNUM В Пензенской области в 2022—2023 годах предстоит выстроить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Ее создадут на новой базе с использованием современной цифровой техники и оптоволоконных каналов связи, заявил 22 декабря губернатор Олег Мельничеко.

Система оповещения при ЧС
Система оповещения при ЧС

Работа по гражданской защите населения должна быть переведена на новый технологический уровень, подчеркнул он. В первом квартале 2022 года наметили подготовить проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории Пензенской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это позволит обеспечить всестороннюю защиту населения от потенциальных угроз техногенного, природного, биологического характера. Программа будет действовать не только на городских, но и сельских территориях.

Перед областным министерством финансов поставлена задача проработать возможность приобретения подвижного пункта управления, позволяющего осуществлять координацию работы всех служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

«Главное — не упустить время, поэтому нужно оперативно заниматься этим вопросом, чтобы приобрести эту спецтехнику в первом полугодии следующего года», — заметил Мельниченко.

Также в качестве приоритетных задач губернатор назвал профилактику пожаров, снижение количества ДТП и числа трагедий на водоемах, в первую очередь, во время купального сезона.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области 22 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Мероприятие запланировано в 17:40.

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