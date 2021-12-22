Пенза, , 16:37 — REGNUM В Пензенской области в 2022—2023 годах предстоит выстроить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Ее создадут на новой базе с использованием современной цифровой техники и оптоволоконных каналов связи, заявил 22 декабря губернатор Олег Мельничеко.

Система оповещения при ЧС

Работа по гражданской защите населения должна быть переведена на новый технологический уровень, подчеркнул он. В первом квартале 2022 года наметили подготовить проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории Пензенской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это позволит обеспечить всестороннюю защиту населения от потенциальных угроз техногенного, природного, биологического характера. Программа будет действовать не только на городских, но и сельских территориях.

Перед областным министерством финансов поставлена задача проработать возможность приобретения подвижного пункта управления, позволяющего осуществлять координацию работы всех служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

«Главное — не упустить время, поэтому нужно оперативно заниматься этим вопросом, чтобы приобрести эту спецтехнику в первом полугодии следующего года», — заметил Мельниченко.

Также в качестве приоритетных задач губернатор назвал профилактику пожаров, снижение количества ДТП и числа трагедий на водоемах, в первую очередь, во время купального сезона.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области 22 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Мероприятие запланировано в 17:40.

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