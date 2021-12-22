Рига, , 16:34 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс обвинил кабинет министров страны в популизме и стремлении сохранить свои рейтинги, ради которых правительство пошло на смягчение ковид-ограничений. Об этом Левитс заявил латвийскому гостелевидению.

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Он выразил недовольство решением правительства смягчить отдельные ограничения на период протестантского Рождества и Нового года.

Левитс убежден, что новый штамм коронавируса «Омикрон» намного более заразный, поэтому ограничения должны быть более строгими.

Президент подчеркнул, что решения правительства от 21 декабря о послаблениях не поддерживает, и призвал людей воздержаться от их использования.

Он напомнил, что во время пандемии уже дважды были ситуации, когда правительство запоздало приняло решения об ограничениях, и у него есть опасения, что правительство Кришьяниса Кариньша рискует повторить такой же сценарий и в третий раз.