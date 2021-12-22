Чебоксары, , 16:34 — REGNUM В муниципальные образования из резервного республиканского фонда Чувашии направят 300 млн рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из резервного фонда Чувашии на выполнение полномочий местного значения перечисляется 300 млн рублей. Их получит министерство финансов для последующего предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов.

«На реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в 2021 году», — говорится в документе.

Согласно распределению, наибольшие суммы получат город Чебоксары (40,3 млн рублей), Новочебоксарск (37,6 млн рублей), Чебоксарский район (23,5 млн рублей), Цивильский район (14,6 млн рублей) и Батыревский район (14,5 млн рублей).

Минимальные размеры субсидий перечислят в бюджеты Порецкого района (3,8 млн рублей) и Шумерлинского района (2,1 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Чувашии выделено более 970 тыс. рублей на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Новочебоксарске, где в июле 2021 года горел дом по улице Советская, 14.

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