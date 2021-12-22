Чебоксары, 22 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В муниципальные образования из резервного республиканского фонда Чувашии направят 300 млн рублей. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из резервного фонда Чувашии на выполнение полномочий местного значения перечисляется 300 млн рублей. Их получит министерство финансов для последующего предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов.

«На реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в 2021 году», — говорится в документе.

Согласно распределению, наибольшие суммы получат город Чебоксары (40,3 млн рублей), Новочебоксарск (37,6 млн рублей), Чебоксарский район (23,5 млн рублей), Цивильский район (14,6 млн рублей) и Батыревский район (14,5 млн рублей).

Минимальные размеры субсидий перечислят в бюджеты Порецкого района (3,8 млн рублей) и Шумерлинского района (2,1 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Чувашии выделено более 970 тыс. рублей на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Новочебоксарске, где в июле 2021 года горел дом по улице Советская, 14.