Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) проанализирует функцию Passenger Play, установленную в 58 тысячах электрокаров Tesla, на предмет соответствия требованиям безопасности, сообщает 22 декабря Reuters.

Tesla Yasunari Goto

Указанная функция позволяет демонстрировать игры на экране, установленном на передней панели автомобиля, что, как считает регулятор, может отвлекать водителя и повышать риск аварии.

Отмечается, что проверка коснётся автомобилей Tesla Model 3, S, X и Y 2017−2022 годов выпуска.

Ранее американский регулятор в области безопасности дорожного движения начал расследование по делу о солнечных панелях в автомобилях Tesla после того, как бывший сотрудник компании рассказал, что Tesla не проинформировала клиентов о рисках возгорания данных панелей.