Ялта, Крым, 22 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Сильный снегопад накрыл Ялту 22 декабря, об этом в социальных сетях написала глава администрации города Янина Павленко.

Пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым Уборка снега на дорогах Крыма

«Снегопад усиливается, засыпает верхние районы. Продолжаем расчистку — начали ее с 18:00 вчерашнего дня. Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая 7 снегоуборочных машин. Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза. У нас заготовлено 700 тонн смеси, используем ее. В расчистке задействованы все имеющиеся силы! Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, «Горсвет» устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит Крымавтодор, дорога на Ай-Петри закрыта.», — сообщила Павленко.

Она уточнила, что в настоящее время приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты, также к вечеру 22 декабря будет снят ряд маршрутов общественного транспорта.

«Поэтому большая просьба к руководителям предприятий — войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы», — написала Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады пришли на Крымский полуостров с 20 декабря. С последствиями непогоды коммунальщики борются в Севастополе, в отдельных районах фиксируются локальные отключения света. В ближайшие сутки в Крыму и Севастополе прогнозируется ещё и сильное похолодание, ночью в отдельных районах — до — 15 градусов.