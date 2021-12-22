Ташкент, , 16:31 — REGNUM При реализации проекта по обеспечению водоснабжения 126 тысяч жителей Хавастского района Сырдарьинской области Узбекистана произошло хищение свыше 7 миллионов долларов. Об этом, как сообщает Газета. уз, в обращении к жителям области 20 декабря сообщил хоким (губернатор) региона Гафур Мирзаев.

Часть сети водоснабжения MichaelGaida

По его словам, в частности, строители из Азербайджана привезли и установили некачественные трубы, «которые не подходят к нашим условиям, засоленной почвы».

»Мы сейчас должны это сделать заново, потому что мы должны обеспечить воду 126 тысячам жителей. В чём виноваты 126 тысяч жителей?», — сказал хоким, обращаясь к депутатам областного совета.

Мирзаев также указал, что в Сардобинском районе, где до сих пор устраняются последствия наводнения (прорыв плотины водохранилища), проделанные работы по установке труб не дали положительного результата.

«Деньги на ветер», — подчеркнул глава региона.