Москва, , 16:32 — REGNUM Правительство РФ определилось с суммой приза победителю фестиваля культуры и спорта народов Юга России на 2022 год. Согласно постановлению, подписанному 14 декабря 2021 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, призовой фонд составит 100 млн рублей.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Денежный приз будет получать регион, сборная команда которого победила в общекомандном зачёте спортивной программы фестиваля. В 2022 году на премирование победителя предусмотрено 100 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Денежную премию власти победившего субъекта Юга России и Северного Кавказа могут направлять на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов либо закупку оборудования для спорткомплексов.

Напомним, фестиваль культуры и спорта народов Кавказа был впервые проведен в 2010 году. Победившая команда становится столицей соревнования на будущий год. В 2021 году фестиваль проходил в Крыму. Победителем стала команда Чечни, где и состоится праздник культуры и спорта в 2022 году.