Москва, 22 декабря, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Правительство РФ определилось с суммой приза победителю фестиваля культуры и спорта народов Юга России на 2022 год. Согласно постановлению, подписанному 14 декабря 2021 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, призовой фонд составит 100 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«Денежный приз будет получать регион, сборная команда которого победила в общекомандном зачёте спортивной программы фестиваля. В 2022 году на премирование победителя предусмотрено 100 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Денежную премию власти победившего субъекта Юга России и Северного Кавказа могут направлять на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов либо закупку оборудования для спорткомплексов.

Напомним, фестиваль культуры и спорта народов Кавказа был впервые проведен в 2010 году. Победившая команда становится столицей соревнования на будущий год. В 2021 году фестиваль проходил в Крыму. Победителем стала команда Чечни, где и состоится праздник культуры и спорта в 2022 году.