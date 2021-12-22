Иерусалим, 22 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Каждый пятый житель Израиля, заразившийся «Омикроном», прибыл из-за границы, однако министр строительства Зеэв Элькин выступает против полного закрытия аэропорта Бен-Гурион. Об этом он заявил в интервью Ynet 21 декабря.

llee_wu Аэропорт Бен-Гуриона

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По словам Элькина, полное закрытие главного аэропорта страны было бы глупостью. «Мы прекращаем авиасообщение со странами, в которых распространяется «Омикрон», действуем быстро и оперативно. Нет смысла запрещать посещение стран, в которых новый штамм еще не появился. Мы стараемся наносить как можно меньше ущерба интересам граждан и по возможности не ограничивать свободу передвижения», — сказал министр.

По данным минздрава Израиля, число зараженных штаммом «Омикроном» удвоилось в течение суток, а большинство зараженных граждан вернулись в Израиль из Великобритании, Франции, США.