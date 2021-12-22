Ижевск, , 16:27 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнёв покинул пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Портфель министра Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь в статусе исполняющей обязанности ведомство возглавит Елена Сычева, которая с октября текущего года являлась первым заместителем министра здравоохранения.

Таким образом, у министерства будет третий новый руководитель за год.

ИА REGNUM напоминает, Стрижнев был назначен исполняющим обязанности главы министерства в сентябре 2021 года. Ранее, с ноября 2020 года, он занимал пост заместителя министра здравоохранения.

Сычева в период с 2016 года возглавляла Республиканский медицинский информационно-аналитический центр минздрава Удмуртии.

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