Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM В Свердловской области начали массово судить нарушителей масочного режима. В регионе за прошедшую неделю было рассмотрено 901 дело о нарушении антиковидных мер. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

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В то же время в пресс-службе Ленинского районного суда отметили, что за пару дней к ним поступило 143 дела. Возможной причиной увеличения количества дел в отношении антимасочников могло стать решение Верховного суда. Теперь стражи порядка могут штрафовать антимасочников по фото.

Отметим, в регионе смягчили антиковидные меры. С 22 декабря по 20 января в торговые центры области можно попасть без предъявления медицинского сертификата.