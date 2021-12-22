Москва, , 16:24 — REGNUM Главной новогодним деревом Московского Кремля станет 90-летняя ель из подмосковного Щёлково.

Новогодняя Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дерево прошло конкурсный отбор. Его установят на Соборной площади Кремля. 90-летняя ель была найдена в деревне Новопареево Щёлковского городского округа Московской области.

Дереву 90 лет, его высота составляет 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров. Примечателен также размах нижних ветвей — порядка десяти метров. На территорию Кремля ель торжественно ввезли через Спасские ворота.

Поиски главного новогоднего дерева Кремля проводятся ежегодно, ель выбирают по ряду параметров, в том числе по внешнему виду.