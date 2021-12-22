Никольское, Ленинградская область, 22 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Во вновь созданном парке в честь 800-летия великого князя Александра Невского в городе Никольское Ленинградской области открыли скульптурную композицию «Молитва перед боем». Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Памятник князю Александру Невскому «Молитва перед боем» в Ленобласти

На месте стоянки и молитвы великого князя перед знаменитой Невской битвой новгородского войска против шведских захватчиков разбит тематический парк, выполненный в форме православного креста, в знак памяти о победах Александра Невского и русского народа. Парк благоустроен, его подсвечивают 160 светильников и 14 прожекторов, вымощены пешеходные дорожки, высажены 30 берёз и кусты кизильника, обустроен пешеходный мост через ручей. Для удобства туристов установлены информационный стенд и 29 скамеек.

Памятник Александру Невскому — бронзовая композиция, состоящая из фигуры князя, за которым на каменном постаменте изображён скульптурный лик Христа Спасителя с иконы Спаса Нерукотворного — стал величественной доминантой парка. На торжественной церемонии открытия мемориала, вместе с главой региона Александром Дрозденко, присутствовали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По словам главы Ленобласти, образ святого благоверного князя Александра Невского неразрывно связан с историей Ижорской земли и всей Ленинградской области.

«Александр Невский выдвинулся из Новгорода с небольшой дружиной, получив известие о том, что идут шведы на Русь, он останавливался в Старой Ладоге — первой столице Руси. И там, в церкви Святого Георгия, был освящён его меч перед битвой. А здесь, на этом месте, которое называется «Пустынка», очень интересном с исторической и геологической точки зрения, он молился и просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему силы победить шведов. Потому что он понимал, что с малой дружинной идёт на очень рискованное мероприятие. Поэтому и памятник мы назвали все вместе «Молитва перед боем», — напомнил Александр Дрозденко.

В свою очередь Сергей Нарышкин указал, что образ святого благоверного князя, защитника земли русской, всегда служил надежной духовной опорой для страны.

«Пётр Великий с почтением относился к образу Александра Невского и избрал его в качестве небесного покровителя Новой столицы Российской империи — Санкт-Петербурга», — напомнил Нарышкин.