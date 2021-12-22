Мурманск, 22 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 164 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 90 409, сообщает оперштаб.

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Большинство новых случаев выявлено в Мурманске (+72) и Кандалакшском районе (+23). Всего на лечении с ковидом находятся 15 001 человек.

Напомним, мурманский губернатор заявил, что ограничения помогли нарастить темпы ковид-вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердили у 25 264 человек.