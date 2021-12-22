Париж, , 16:22 — REGNUM Первое в мире SMS-сообщение продали на аукционе в виде NFT. Об этом 22 декабря пишет Esquire.

SMS Wattpad.com

Аукционный дом Agutters выставил на продажу копию оригинального протокола связи, по которому в 1992 году было передано сообщение, а также изображение телефона с тем самым сообщением. SMS содержало в себе всего 15 букв — надпись Merry Christmas («Счастливого Рождества»).

Добавим, что лот приобрели за почти €133 тыс. (более 11 млн рублей). Имя покупателя неизвестно.

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