Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Свердловчанина осудили за ряд преступлений. В том числе, за убийство ветерана труда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд

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Инцидент произошел 23 февраля 2021 года в городе Реже. Свердловчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру и украл у 90-летнего ветерана труда около двух тысяч рублей. Мужчина знал, что пенсионер покинул место проживания. Кроме того, свердловчанин имел представление о том, где пожилой мужчина хранил денежные средства.

Пенсионер обнаружил пропажу и обратился в полицию. Узнав об этом, мужчина через несколько дней снова пришел к ветерану. Он вступил с пенсионером в конфликт. Свердловчанин избил пожилого мужчину, после чего разбросал по квартире вещи и поджег их. Из-за полученных ожогов ветеран скончался. Также мужчина причинил ущерб погибшему на сумму 80 тысяч рублей.

Суд признал свердловчанина виновным в краже, незаконном проникновении в чужое жилище, умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве с особой жестокостью. Мужчине назначили наказание в виде 17 лет 2 месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, мужчина уже имел судимость за кражу и причинение легкого вреда здоровью. Во время задержания свердловчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.