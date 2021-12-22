Курган, , 16:21 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 166 новых случаев заражения коронавирусом, из них 70 зарегистрировано в Кургане. Об этом 22 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 168 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 22 декабря подтвердили 49 294 случая заражения коронавирусом, вылечился 42 251 курганец, скончались 968 человека (три пациента за последние сутки).

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