Элиста, , 16:20 — REGNUM В Калмыкии следователь управления МВД России по Элисте обвиняется в мошенничестве, превышении должностных полномочий и краже. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Следователи полагают, что в феврале 2021 года житель Красноярского края, обвиняемый по уголовному делу, перечислил следователю 55 тыс. рублей якобы для последующей передачи денег потерпевшей в качестве возмещения ущерба. В марте похитил 4 тыс. рублей, используя мобильный телефон обвиняемого. Сумму в размере 70 тыс. рублей следователю перевели якобы для решения вопроса о более мягком приговоре суда по уголовному делу.

Общая сумма хищений составила 129 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.