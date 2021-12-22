Кострома, 22 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Администрация Костромы будет контролировать уборку улиц с помощью системы «Монитор мэра». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru Уборка снега в Костроме

Уборкой улиц областного центра от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В их распоряжении имеются погрузчики, самосвалы, тракторы, комбинированные машины и тому подобное.

Ранее наблюдение за работой уборщиков осуществлялось через систему ГЛОНАСС, однако она позволяла отслеживать лишь местонахождение машин. Новая программа позволит чиновникам понять, с какой скоростью техника чистила снег и насколько качественно выполнена работа без непосредственного выезда на место.

«Главное новшество заключается в том, что мы установили датчики на отвалах (устройство для сгребания снега) и щётках. Данные будут передаваться в программу мониторинга, которая будет отслеживать, не слишком ли быстро едет машина, действительно ли работают её уборочные механизмы. Плюс она будет анализировать все результаты и отображать на карте города проблемные участки, собирать жалобы граждан и автоматически отправлять задания исполнителям», — рассказал ИА REGNUM начальник управления благоустройства и дорожной деятельности комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы Евгений Колобов.

Контракт с разработчиком программы — московской компанией «Урбаномика» планируется заключить на период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года. Плата за три года доступа к системе составит 9,5 млн рублей.

Помогут ли новые технологии организовать уборку города на лучшем уровне, костромичи смогут понять уже в 2022 году. Отметим, что сейчас муниципальные предприятия города имеют около 100 единиц техники. Для того, чтобы содержать город в безупречной чистоте, чиновникам необходимо найти деньги на покупку ещё такого же количества машин.