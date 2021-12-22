Берлин, 22 декабря, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Населению Германии приходится платить всё больше за дома и квартиры, в том числе расположенные в сельской местности. По данным Федерального статистического управления, в III квартале 2021 года жилая недвижимость в стране оказалась на 19% дороже, чем в прошлом году. В такой ситуации для многих жителей ФРГ домовладение становится труднодостижимой целью, пишет 22 декабря журнал Spiegel.

В семи крупнейших немецких городах — Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Штутгарте и Дюссельдорфе — рост цен на недвижимость в III квартале составил в среднем 14,5% в годовом выражении. Цены стремительно росли и в малонаселённых сельских районах, где дома и квартиры подорожали на 15,5%, а в более густонаселённых сельских округах рост цен составил 19%.

По мнению экспертов, решающими факторами подорожания жилья в Германии остаются низкие процентные ставки, недостаток земли под строительство, рост затрат и узкие места в строительной отрасли.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) предупредил о риске образования «пузырей» на рынке недвижимости вследствие резкого роста цен. Согласно еженедельному отчёту экономистов, в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и других крупных городах следует ожидать серьёзных корректировок цен.

«Появляется всё больше признаков того, что цены на квартиры в некоторых городах и сегментах рынка уже нельзя объяснить исключительно ростом арендной платы и низкими процентными ставками», — отметил представитель DIW Константин Холодилин.