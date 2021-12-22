Лондон, 22 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. До 14 возросло число людей, умерших после заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Великобритании, передаёт 22 декабря Sky News.

NASA Британия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По словам заместителя британского министра здравоохранения Джиллиан Киган, сейчас в стационарах страны находятся 129 пациентов с «Омикроном». Число это в 12 раз больше, чем было на прошлой неделе.

Напомним, в Британии первый пациент с «Омикроном» зарегистрирован 13 декабря 2021 г.