Париж, , 16:19 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса во Франции стала критической из-за начала волны нового штамма «Омикрон», заявил 22 декабря на брифинге официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, кризис возник из-за распространения штамма «Омикрон».

"Ситуация с коронавирусом во Франции критическая, потому что штамм «Дельта» продолжает распространяться по стране. Вчера во Франции было зафиксировано 73 тыс. новых случаев заражения. Сейчас уровень заражения превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей», — заявил Атталь журналистам.

При этом он отметил рост нагрузки на медицинскую систему страны из-за высокой скорости распространения нового штамма по всей Европе.

«Ситуация является критической также потому, что эпидемия может сопровождаться новым всплеском заболеваемости из-за нового штамма «Омикрон», он распространяется с феноменальной скоростью по всей Европе», — заявил представитель кабинета министров Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Италии могут обязать граждан носить респираторы