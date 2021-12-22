София, , 16:19 — REGNUM В Болгарии с 1 января 2022-го года каждый пенсионер, зарегистрированный в социальной службе по месту проживания, будет получать ежемесячную субсидию в размере 60 левов ($35). Об этом, как передает БТВ, заявил 22 декабря болгарский министр финансов Асен Василев журналистам.

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Соответствующее заявление министр сделал после специального правительственного заседания, на котором обсуждались основные пункты пенсионной реформы. Согласно официальной информации, указанная акция является «пилотным проектом», призванным проверить эффективность субсидирования отдельно взятой категории граждан.

В общей сложности на подобную доплату к пенсии из государственного бюджета будет выделено более 750 миллионов левов ($433 млн). Срок действия программы в стране завершится 1 июля 2022-го года.

Напомним, на данный момент минимальная пенсия в Болгарии составляет 250 левов ($145). Более 75% пенсионеров в стране не в состоянии оплатить услуги ЖКХ и обеспечить себе нормальное питание.