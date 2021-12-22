Москва, , 16:21 — REGNUM Об итогах работы за прошедший 2021 года рассказал организаторы Всероссийского проекта «Без срока давности», посвящённого сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны. Об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Без срока давности» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Основными направлениями работы проекта в завершающемся году стали поисковое, архивно-исследовательское, просветительское, молодежно-творческое и образовательное.

В рамках поискового направления участниками проекта были проведены поисковые работы в 18 регионах, в том числе с эксгумацией останков жертв нацистов и их пособников.

Также в рамках архивно-исследовательского направления на протяжении года были:

выявлены и рассекречены 1550 материалов о фактах геноцида в отношении мирного населения РСФСР, а также данные факты были введены в научный оборот;

изданы 24 тома сборника документов «Без срока давности». Издание представляет часть серийной публикации и включает архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников, подтверждающие факт геноцида против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. В рамках подготовки сборника было выявлено порядка 7 тыс. документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов, из которых 5835 вошли в публикацию;

в Белоруссии вышли в свет первые три тома документального издания «Без срока давности». К изданию запланировано шесть томов, по тому на каждую из областей Белорусской ССР, находившихся под оккупацией. В настоящее время вышли тома сборников документов по Витебской, Могилевской и Гомельской областям;

проведена презентация уникальной информационно-поисковой онлайн-базы данных проекта «Без срока давности», в которую вошли свыше 7 тыс. документов из 80 федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый выявленный документ — это доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками.

Помимо того, в рамках просветительского направления был проведены:

международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Участниками форума стали 52 региона РФ и семь зарубежных стран: Израиль, Индия, Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия и Монголия. В пленарных заседаниях очно приняло участие 300 человек, а на восьми тематических площадках — 1200 человек;

Всероссийский форум «Без срока давности» для специалистов патриотического воспитания педагогических ВУЗов, участниками которого стали 250 специалистов патриотического воспитания 87 педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности из 44 регионов страны;

Студенческая научно-практическая конференция, посвящённая Великой Отечественной войне, восстановлению исторической справедливости, борьбе против фальсификации истории на основе материалов проекта «Без срока давности». Участники конференции — представители федеральных органов исполнительной власти, руководители всероссийских общественных организаций, представители научного и образовательного сообществ, а также более 300 студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций высшего образования из более чем 45 регионов РФ.

Всероссийский семинар «Без срока давности», в котором приняли участие более 350 очных участников в рамках работы семи тематических площадок по разным направлениям профессиональной деятельности: историко-архивная, юристы, медиа группа, творческий кластер, общественные объединения, филолого-лингвистическая, педагогика;

открытие выставочной экспозиции архивных документов «Без срока давности» во всех субъектах РФ, экспонирование которых осуществляется до сих пор, а стенды выставки посвящены каждому региону, территория которого находилась под оккупацией в годы Великой Отечественной войны;

Кроме этого, в рамках просветительского направления в учебники для российских школ будут включены материалы проекта «Без срока давности» о геноциде советского мирного населения во время Великой Отечественной войны, к такому выводу пришли участники Всероссийского форума молодых педагогов в Гатчине, в котором приняли участие 220 педагогов

Также в рамках молодежно-творческого направления Всероссийского проекта «Без срока давности»:

федеральный проект «Без срока давности» принял участие в форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр);

был проведен студенческий архитектурный Всероссийский конкурс среди студентов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания», на который поступило около 100 заявок от студентов-архитекторов из 19 регионов России. Участники конкурса разработали проекты мемориалов геноциду мирного населения во времена Великой Отечественной войны;

состоялся Всероссийский форум «Без срока давности» для специалистов патриотического воспитания педагогических вузов, его участниками стали 250 специалистов патриотического воспитания 87 педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности из 44 регионов страны;

прошел Всероссийский конкурс дипломных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, в котором приняло участие более 100 обучающихся и выпускников исторических факультетов;

был создан студенческий медиахолдинг «Без срока давности», который специализируется на исторической журналистике, его участники рассказывают правду о Великой Отечественной войне, основанную на документальных свидетельствах и воспоминаниях очевидцев. Медиаволонтёры присутствуют на мероприятиях, которые посвящены актуальным проблемам, связанным с темой войны, и освещают их в региональных и федеральных СМИ;

молодые кинематографисты детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» снимут видео-эссе о мирных советских жителях, которые стали жертвами гитлеровской политики массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, и в ближайшее время молодежные киностудии со всей страны начнут разработку сценариев;

Ейский театр драмы и комедии презентовал спектакль «Память сильнее времени», посвященный трагедии Ейского детского дома в годы Великой Отечественной войны, в основу создания спектакля легла документальная повесть Леонида Дворникова «От имени погибших»;

прошел Всероссийский молодежный киноконкурс «Без срока давности», его участниками стали 54 человека из 30 регионов России. Победители определялись по следующим номинациям: лучший телесюжет, лучший социальный ролик, лучший игровой короткометражный фильм и лучший документальный фильм;

состоялся Всероссийский конкурс молодых литераторов и журналистов «Без срока давности», его участниками стали 185 человек из 45 регионов России.

Кроме этого, в рамках образовательного направления участники проекта «Без срока давности» были проведены:

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в котором приняло участие 593 600 человек из 85 субъектов РФ, а также Белоруссии и специализированных структурных образовательных подразделений МИД России;

Всероссийский конкурс дипломных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, в нем приняло участие более 100 обучающихся и выпускников исторических факультетов;

а также интеграция результатов проекта в образовательный процесс в рамках образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи «Великая Отечественная война: без срока давности», девять вузов страны определены апробационными площадками образовательного модуля.

При этом указанный модуль состоит из пяти тематических разделов. Первый раздел посвящен анализу исследований проблемы геноцида мирного населения на оккупированной территории РСФСР. Во втором разделе речь идет об исторических источниках, содержащих сведения о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в период нацистской оккупации. Раздел третий — «Идеологические и институциональные основы нацистских преступлений против человечности на оккупированных территориях РСФСР». Содержание четвертого раздела составляют преступления гитлеровцев против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР. Неотвратимость наказания для нацистов и их пособников рассматривается в разделе «Геноцид как международное преступление»

Названные учебные материалы призваны заложить базовые ценностные категории, смысловые конструкции в оценке преступлений нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России и впервые представлен в декабре 2018 года на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа». По итогам 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа» правительством Российской Федерации были разработаны поручения для руководителей субъектов РФ, а также ряда министерств и ведомств по реализации проекта.