Берлин, 22 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Совет по этике ФРГ одобрил введение требования об обязательной вакцинации от коронавируса всех совершеннолетних граждан. Об этом сообщает 22 декабря немецкое агентство DW.

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До последнего времени вакцинация в Германии была обязательной только для отдельных категорий работников здравоохранения. Однако в начале декабря федеральные власти обратились в Совет по этике с просьбой оценить возможность распространения данного требования на всех лиц, старше 18 лет, не имеющих медицинского отвода от прививки.

В ходе заседания совет минимальным большинством в 13 из 24 голосов высказался в поддержку данной меры. При этом большое число членов совета, голосовавших против, высказались за обязательную вакцинацию уязвимых категорий лиц.

В докладе совета отмечено, что нагрузка насистему здравоохранения Германии приближается к пределам её возможностей, при этом появление новых штаммов коронавируса, таких как «Омикрон», вынуждает специалистов постоянно пересматривать свои оценки дальнейшего течения пандемии.

С учётом этого члены совета подчёркивают, что обязательная вакцинация вряд ли поможет избежать новой волны заболеваемости и в целом «не может быть панацеей от пандемии». «Её можно рассматривать только как часть всеобъемлющей, основанной на фактических данных, дифференцированной и перспективной общей стратегии борьбы с пандемией», — говорится в докладе.

Совет по этике также указывает, что введение обязательной вакцинации должно сопровождаться мерами, направленными на улучшение механизма применения вакцин, в том числе развитие инфраструктуры для проведения прививок по всей стране, повышение доступности вакцинации и обеспечение достаточного количества этих препаратов.