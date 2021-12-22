Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, обратился к министру юстиции республики с жалобой на действия конвоя. Обращение он разместил в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Политик заявил, что ему не позволили вывесить флаг Грузии, который тот нарисовал на бумаге и даже попытались отобрать его. Саакашвили считает этот поступок «предательским» и пообещал, что виновные в нём обязательно ответят за это. Он также традиционного обвинил в своих беда президента России Владимира Путина.

«То, что вы делаете дело Путина, я знаю давно. Однако до того, чтобы запрещать президенту-создателю флага водружать этот флаг, не додумался бы даже Путин», — написал экс-президент.

Он также связал действия конвойных с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова, что жители Грузии не хотят вхождения в НАТО.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, не называя причины. Впоследствии он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания в тюрьме. В итоге экс-президент добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь. Теперь он восстанавливается после голодовки.

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