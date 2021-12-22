Мурманск, , 16:14 — REGNUM Мурманские следователи начали проверку по факту травмирования ребенка, попавшего под колеса грузовика.

Ледяная горка Skimen.sd.ua

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома, сегодня днем, 22 декабря, в Гаджиево, мальчик 2014 года рождения катался с горки на ледянке. Ребенок выехал на проезжую часть, где попал под колесо движущегося грузового автомобиля. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.

«По результатам проверки, в том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц из числа администрации города, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале девочке оторвало палец при спуске с горки.