Москва, 1 января, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Туризм в России в 2022 году будет зависеть от обстановки в мире с коронавирусом и вводимыми ограничениями, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туризм

Скорее всего, по мнению туроператоров, пандемия коронавируса продолжится. Будут введены так называемые «паспорта вакцинации». При этом ограничения на международный туризм будут постепенно сниматься.

Организованный туризм продолжит восстановление и будет далее укреплять свои позиции. Доля внутреннего туризма продолжит расти. А вот перспективы въездного туризма неясны. Потому что без электронной визы рассчитывать на быстрый рост потока нельзя.

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