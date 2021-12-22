Берлин, 22 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Федеральные власти Германии и правительства федеральных земель договорились о введении ограничений на социальные контакты между гражданами, включая вакцинированных и переболевших COVID-19, с целью сдерживания распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 22 декабря немецкое агентство DW.

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Правила направлены на то, чтобы отговорить людей от проведения и посещения крупных новогодних мероприятий в связи с опасениями по поводу потенциальной опасности варианта Omicron.

В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу 28 декабря, все массовые собрания должны быть ограничены десятью участниками, независимо от статуса их вакцинации. Если на мероприятии присутствует непривитый человек, рядом с ним могут находиться исключительно представители одного домашнего хозяйства. Данные требования будут распространяться как на закрытые, так и на уличные мероприятия.

Доступ в рестораны и кафе будет по-прежнему возможен только для людей, прошедших вакцинацию. Спортивные соревнования, культурные шоу, концерты и другие крупные публичные события будут проходить без участия зрителей.

Правительство Германии также вновь обратилось к гражданам с призывом делать прививки от COVID-19 в целях защиты жизней окружающих.