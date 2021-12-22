Чебоксары, 22 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Администрация Новочебоксарска получит «резервные» республиканские средства после крупного пожара в одном из многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

Распоряжение опубликовано 22 декабря. Согласно решению, из резервного фонда правительства Чувашии выделяются средства ГКЧС республики. Данные средства будут перечислены администрации Новочебоксарска на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 6 августа 2021 года.

Из резерва направлено 970 907 рублей 36 копеек, в том числе на развёртывание и содержание пунктов временного размещения предусмотрено 24 657 рублей 36 копеек, на питание для жильцов дома — 946 250 рублей.

Напомним, что 1 декабря в Новочебоксарске был снят режим ЧС регионального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной введения режима чрезвычайной ситуации стал пожар в многоквартирном доме по улице Советская, 14 в Новочебоксарске. Он произошёл 14 июля 2021 года, в результате повреждена кровли, дом был обесточен, п жители несколько месяцев жили во временных помещениях. Ущерб от пожара власти оценили в 18 млн рублей.